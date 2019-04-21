الموت يفجع لطيفة التونسية

متابعة بتجـــــــــــرد: حالة من الحزن الشديد تعيشها النجمة التونسية لطيفة بسبب وفاة أختها الكبرى غير الشقيقة، التي نعتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

واستعادت لطيفة التونسية الكثير من الذكريات التي مرت بها مع أختها، ونعتها بكلمات مؤثرة جدًا فقالت: “دموعي تسبق قلمي عاجزة على نعيك يا غالية.. حلومة الأخت الأكبر التي لم تلدها أمي بل ربتها وأحببناها كلنا، ضفرتلي شعري وأنا طفلة.. وصلتني أول يوم لمدرستي.. كانت أول وأحلى قصة حب عرفناها مع أخي الأكبر حسن. أخي الطيب وأبويا حسن أعزي روحي قبل أن اعزيك وأعزي كل أهلي في وفاتك حلومة، لا أتخيل تونس من غيرك أطيب وأحن من عرفت بحياتي، ربي يصبرنا كلنا على غيابك”، وتفاعل معها الكثيرون من متابعيها وزملائها الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في وفاة أختها.

يذكر أن ألبوم “فريش”، هو آخر ألبومهات لطيفة، ويضم 14 أغنية متنوعة بين اللهجات المصرية والتونسية، وتعاونت فيه مع مجموعة من الشعراء، والملحنين والموزعين.

كما يذاع لها حاليًا برنامج “حكايات لطيفة” على إحدى الفضائيات المصرية، الذي يعتمد على استضافة الكثير من نجوم الوطن العربي والحديث معهم عن ذكريات مشوارهم الفني.