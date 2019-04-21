هاني شاكر يكشف الحقيقة.. هل خضعت شيرين عبد الوهاب لتحليل المخدرات؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: ردّ نقيب الموسيقيين النجم المصري هاني شاكر، عن الأخبار المنتشرة مؤخراً والتي تُفيد بأن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب قد خضعت لتحليل المخدرات بعد قضيتها الأخيرة بسبب ما قالته في حفلتها بالبحرين.

وقال هاني شاكر في تصريح تلفزيوني “ده كلام فارغ، لا كان في تفكيرنا ولا بادرنا بفكرة مثل هذه، ولا أعرف من روّج لهذه الشائعات.”

والجدير ذكره، أن شيرين اتُهمت بالإساءة لمصر بسبب تصريحها في حفلتها بالبحرين حيث قالت “هنا أتكلم براحتي في مصر ممكن يسجنوني.”

إليكم ما قاله نقيب الموسيقيين: