شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بداية الحرب.. الشرطة النرويجية تلقى القبض على "ملك الليل" فى GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الممالك السبعة فى قارة ويستروس، إلى خوض الحرب الكبرى ضد الوايت ووكر، ضمن أحداث الحلقة الثانية من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones، والمقرر عرضها اليوم فى تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة عبر شبكة قنوات HBO.

وقبل خوض الحرب الكبرى بحسب ما كشف عنه التريلر الرسمى للحلقة ببدايتها فى حلقة اليوم، القت الشرطة النرويجية، القبض على مواطن قام بتقمص شخصية "ملك الليل - Night King" فى الحقيقة.



اثناء القبض عليه

ووجهت الشرطة النرويجية تهم إثارة الفوضى والخوف إلى "ملك الليل" بعد شكاوى عدة استقبلتها الشرطة من الشخص تتهمه فيها بالتعدي عليهم واثارة الفوضى.

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ملك الليل بعد القبض عليه

ويظهر الشخص الذى تم القبض عليه من قبل الشرطة النرويجية فى مدينة ترونديم، وهو يضع نفس الماسك الخاص بملك الليل فى أحداث المسلسل.



ملك الليل بعد القبض عليه

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الثانية من الموسم الثامن لـ GOT، الكثير من الأحداث بعد وصول السير جيمى لانيسر لــ وينترفيل للمشاركة فى الحرب الكبرى، وظهور بداية الحرب مع الوايت ووكر فى التريلر الرسمى الذى كشفت عنه القناة الاثنين الماضي.



ملك الليل

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.