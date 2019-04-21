شكرا لقرائتكم خبر عن جاى من بلاد بعيده لا زاد ولا ميه .. فى ذكرى وفاة الخال الأبنودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاى من بلاد بعيده ، لا زاد ولا ميه ، وغربتى صحبتى بتحوم حواليا ، كلمات الشاعر الجميل عبد الرحمن الأبنودى الذى تحل اليوم ذكرى وفاته ، فقد رحل عن عالمنا فى 21 أبريل، تاركاً خلفه أرث كبير من الدواوين والشعر والأغانى الرائعة التى ليس لها مثيل، ويعد الابنودى أشهر شعراء العامية في مصر، ومن أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد.

للعندليب عبد الحليم حافظ :عدى النهار، المسيح، أحلف بسماها وبترابها، إبنك يقول لك يا بطل، أنا كل ما أقول التوبة، أحضان الحبايب، اضرب اضرب، إنذار، بالدم، بركان الغضب، راية العرب، الفنارة، يا بلدنا لا تنامي، صباح الخير يا سينا، وغيرها.

محمد رشدي: تحت الشجر يا وهيبة، عدوية، وسع للنور، عرباوى

فايزة أحمد: يمّا يا هوايا يمّا، مال علي مال، قاعد معاي

نجاة الصغيرة : عيون القلب، قصص الحب الجميلة

شادية: آه يا اسمراني اللون، قالى الوداع، أغانى فيلم شيء من الخوف

صباح: ساعات ساعات

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وردة الجزائرية: طبعًا أحباب، قبل النهاردة

محمد قنديل: شباكين على النيل عنيكي

ماجدة الرومي: جايي من بيروت، بهواكي يا مصر

محمد منير: شوكولاتة، كل الحاجات بتفكرني، من حبك مش بريء، برة الشبابيك، الليلة ديا، يونس، عزيزة، قلبى مايشبهنيش، يا حمام، يا رمان

نجاح سلام: شئ من الغضب.

مروان خوري: دواير.

ويذكر أنه تزوج من المذيعة المصرية نهال كمال وله منها ابنتان وشارك معها ببرنامج أيامي الحلوة وهو يحكى عن ذكرياته فى الصعيد وعن والدته فاطمة قنديل ، منذ أن كان طفلا حتى الشباب .