شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يجري بروفات مكثفة استعدادا لحفلة بدار الأوبرا المصرية..الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فنان العرب محمد عبده من اليوم الأحد إقامة عدد من البروفات المكثفة استعدادا لحفله الذي سيحييه يوم الجمعه المقبل بدار الأوبرا المصرية، و تستمر بروفات فنان العرب حتي يوم الخميس المقبل حيث يقوم عبده بعمل الـ"بروفا الجنرال " مساء الخميس بالساعة العاشرة مساءا .

يذكر أن محمد عبده يستعد لإقامة مؤتمر صحفي ضخم يوم الخميس المقبل بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة وذلك في الساعة السابعة مساءا، و ذلك قبل حفله الغنائي الكبير المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والذي سيشدو فيه بكافة أغاني ألبومه الأخير"يا غافية قومي"، ومن المقرر أن يكشف محمد عبده الكثير من المفاجآت وتفاصيل الحفل خلال المؤتمر .