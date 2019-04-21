شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة هشام عباس.. والعزاء الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل والدة النجم الغنائى هشام عباس، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان، ويتلقى "عباس" العزاء فى والدته الأربعاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية. يذكر أن النجم هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تليفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.

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