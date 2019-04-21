شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي ضخم لفنان العرب محمد عبده قبل حفله بدار الأوبرا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فنان العرب محمد عبده يوم الخميس المقبل مؤتمر صحفي ضخم بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة، وذلك قبل حفله الغنائي الكبيرالمقررإقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والذي سيشدو فيه بأغاني ألبومه الأخير "يا غافية قومي" الذي لحن كامل أعماله الموسيقار طلال .
ومن المقرر أن يكشف فنان العرب محمد عبده الكثير من المفاجآت وتفاصيل الحفل خلال المؤتمر .
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