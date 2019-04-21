معتصم النهار في أقسى رسالة: “سوف أتجاهلكَ عمرًا كاملًا ولو بلغتُ من الفقر عِتيا”

متابعة بتجــــــــــرد: وجّه النجم السوري معتصم النهار رسالة إلى قاسية إلى أحدهم من خلال حسابه على موقع “تويتر” الشهير.

وأشار معتصم إلى أن مشاعر الحبّ والإحترام ليست ضعف وقال: “للأسف زماننا الآن خالي من كل الحب ويحاضرون بالحب،،يالتفاهة الزمان والمكان، الحب ليس ضعف ياهذا. الإحترام ليس ضعف..لاتفهم إحترامي لك بأنني قليل الشأن”.

وتابع معتصم النهار كلامه متوجهًا مباشرةً إلى الشخص المرسل إليه، فأكد له أن ردّه على تجاهله مرّة سيكون تجاهلًا لعمر كامل وكتب: “تجاهلني مرة وسوف أتجاهلكَ عمراً كاملاً ولن اتسول منك الحب وغيره ولو بلغتُ من الفقر عِتيا”.

تجدر الإشارة إلى أن معتصم النهار وبعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل “ما فيّي” طيلة الأسابيع الماضية، سيخوض سباق دراما رمضان لهذا العام بمسلسل “خمسة ونص” الذي يشاركه في بطولته النجمان نادين ناسيب نجيم وقصي خولي وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.