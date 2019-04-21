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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من اعتبار تقنية الـCGI وأماكن التصوير والمكياج من أبرز سمات المسلسل الشهير لعبة العروش Game of Thrones المرشح لجوائز إيمي، إلا أنه من الصعب إنكار أن قسم الأزياء لعب دورًا مهمًا في تعريف الشخصيات وإبراز سماتهم الشخصية.
فقد تمكنت الإدارة بطريقة ما من ابتكار تصاميم مميزة من الفساتين والمعاطف والبدلات للشخصيات النسائية الرئيسية أمثال سيرسي لانستر، وسانسا ستارك، وداينيريس تاريغارين وغيرهن، فكل إطلالة فردية تحمل أهمية شخصية لكل من الشخصية والمنطقة التي تنتمي إليها.
وأظهرت الأزياء رحلة سانسا من كونها الأسيرة الساذجة إلى ملكة الشمال، وشوهد تحولها من ارتداء أزياء عادية إلى أزياء قوية ذات طابع شمالي، في حين احتضنت داينيريس تاريغارين ألوان منطقتها المتمثلة في الأسود والأحمر بعد عدة مواسم من ارتدائها الأبيض والأزرق، في إشارة إلى نموها الشخصي.
أما سيرسي لانيستر فلم تعد ترتدي الفساتين الجميلة الأنثوية بل انتقلت إلى ارتداء فساتين شبيهة بالدروع التي تعكس مكانتها كملكة قوية.
وتزامنًا مع بث الموسم الحالي الثامن والأخير من المسلسل، إليك أجمل إطلالات الشخصيات النسائية القوية من مختلف مواسم المسلسل الشهير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترشيحه لجوائز إيمي.. شاهدي أجمل إطلالات "لعبة العروش"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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