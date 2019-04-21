شيرين عبد الوهاب تغني في دراما رمضان رغم قرار إيقافها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن قرار إيقاف الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن الغناء في بلادها، بسبب اتهامها بالإساءة لمصر في حفلها بالبحرين، لن يؤثر على نشاطها الفني، إذ تطل المطربة المثيرة للجدل على جمهورها في رمضان من خلال غناء تتر مسلسل "خمسة ونص" اللبناني.

وأعلن المُنتج اللبناني صادق الصبّاح، عن زيارة شيرين لموقع تصوير مشاهدها، في أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، هي "تتر" مسلسل "خمسة ونص"، الذي يقوم ببطولته الفنانان قُصي خولي ونادين نجيم.

وأبدى الصباح، سعادته بزيارة شيرين، مشيرًا إلى أنه تحدث معها كثيرًا عن الفن ورؤيتها له، كما أكد على أن غناءها باللهجة اللبنانية يؤكد أن الفن لا جنسية له وأنه جسر تواصل ولغة محبة.

ونشر المنتج اللبناني صورة من كواليس تصوير الأغنية، عبر حسابه في "تويتر"، وعلقّ قائلًا: "من كواليس تصوير تتر خمسة ونص مع النجمة شيرين عبد الوهاب، التي زارت أمس موقع التصوير، وصورت مشاهدها بإشراف المخرج فيليب أسمر".

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وأضاف: "شيرين غنت باللهجة اللبنانية وتشاركنا رؤيتنا بأن الفن لا جنسية له، وهو جسر تواصل ولغة محبة بعدة لهجات، أما النجومية فتسلّق ووصول وثبات وروح تشعّ".

ويعد غناء شيرين لتتر المسلسل، أمرًا غير متعلق بقرار إيقافها، لا سيما أن الأغنية لن يتم طرحها بشكل منفرد، وسيتم عرضها في إطار عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

يُذكر أن مسلسل "خمسة ونص" تدور أحداثه حول قصة حب غير مألوفة بين حبيبين، تحاول فيها المرأة ترويض حبيبها الذي يشتهي مجد المال، ويعاني من الحقد وصراعات على السلطة، وقدرتها على لعب دور نافذ في حياته.