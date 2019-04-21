نجوى كرم تُرّوج لعطرها في "أرابز غوت تالنت" وتتزيّن بقوس قزح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن عطرها الجديد والذي يحمل اسمها خلال الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج المواهب "ارابز غوت تالنت" والتي عُرضت يوم أمس السبت.

وقدمت كرم بعضَ عرض الإعلان الخاص بعطرها والذي تظهر فيه بفستان ذهبي، عطور هدية إلى زملائها في لجنة التحكيم؛ الفنان أحمد حلمي والعميد علي جابر، كما قدمته أيضًا إلى مقدمي البرنامج ريا أبي راشد وقصي خضر.

وتألقت كرم في الحلقة ما قبل الأخيرة بجمبسوت من تصميم رامي القاضي، جاء باللون الفضي اللامع في الجزء العلوي منه، وبألوان مُتعددة تشبه ألوان قوس قزح في الجزء السفلي.

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يُذكر أن اللقب سيتم منحه للفائز بالموسم السادس من البرنامج في الحلقة النهائية والتي من المقرر أن تكون يوم السبت المقبل، وسيتنافس في الحلقة 8 متسابقين، والذين استطاعوا اجتياز مرحلة العروض المباشرة بفضل تصويت الجمهور ولجنة التحكيم.

يُشار إلى أن العديد من الأخبار كانت انتشرت قبل فترة عن أن الجزء السادس سيكون الأخير من هذا البرنامج، إلا أن لجنة التحكيم لم تؤكد هذا الخبر إلى الآن، فيما يتوقع العديد أن تُعلن اللجنة عن الخبر في الحلقة النهائية الأسبوع المقبل.

وبالرغم من تألق لجنة التحكيم والكيميا المميزة بينهم، إلا أن الموسم السادس لم يحظَ بنسبة المشاهدة المتوقعة له.