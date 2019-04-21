شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يسرا ولبلبة ومدحت صالح وهشام عباس فى أوبريت "هى دى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد كبير من النجوم فى أوبريت "هى دى مصر"، كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع حميد الشاعرى، وإخراج بتول عرفة، وضم الأوبريت حوالى 11 نجما من مشاهير التمثيل والغناء منهم الفنانة يسرا، ولبلبة ومصطفى قمر ومدحت صالح وهشام عباس وحميد الشاعرى ومروة ناجى ومصطفى يوسف ونهال نبيل وياسمين على وكارمن سليمان وبوسى.

الأوبريت يأتى طرحه للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بحسب تأكيد الفنانة يسرا التى طالبت المواطنين باستكمال مشاركتهم وتفاعلهم والتوجه للجان الاقتراع اليوم وغدًا والمشاركة فى التعديلات الدستورية، بينما أكد الفنان مصطفى قمر، أنه وافق على المشاركة فى أوبريت "هى دى مصر" فور عرض الأمر عليه، لأنه اعتبره واجبًا وطنيًا، إلى جانب أن الأوبريت يحمل رسالة واضحة لإظهار مصر فى شكل جميل ومتحضر.