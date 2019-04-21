شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوي تدلي بصوتها على التعديلات الدستورية بالدقى وتؤكد: لازم ننزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الفنانة رجاء الجداوي منذ قليل، بصوتها علي استفتاء التعديلات ادستورية لعام ٢٠١٩، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بالادارة المركزية لشئون المساحة الدقي .

وقالت رجاء الجداوي في تصريح خاص لليوم السابع، مينفعش منزلش كان لازم انزل عشان أدعم المشروعات والانجازات اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملها. ولازم الشعب كله ينزل يقول رأيه

وتابعت: لو استرجعنا الماضي ونشوف وكان هيحصلنا ايه ونشوف النهاردة احنا فين، لو انت بحب بلدك وامين علي مصر لازم تنزل وتشارك ولو تنازلت عن حقك مترجعش تندم المهم تنزل وقول موافق او لا براحتك

Advertisements

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.