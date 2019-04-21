شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تظهر بـ "حكايتى" على 4 قنوات فى أولى بطولاتها الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض النجمة ياسمين صبرى أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية خلال شهر رمضان المقبل، بمسلسل "حكايتى" من إنتاج شركة سينرجى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سيمر فرج، والذى قاربت على الانتهاء من تصويره مع حلول الشهر الكريم، واختارت موضوع متنوع ما بين الصعيدى والشعبى الاجتماعى لتطل به على الجمهور هذا العام.



ياسمين صبرى

وتجنبت ياسمين صبرى العرض الحصرى لمسلسلها حيث اختارت الشركة المنتجة عرض العمل على 4 قنوات دفعة واحدة خلال شهر رمضان وهى ONE، DMC، CBC، اضافة إلى عرضه فى الخليج على شاشة MBC 4، ليكون "حكايتى" بصحبة مسلسلين آخرين فقط هما "علامة استفهام" لمحمد رجب و"طلقة حظ" لمصطفى خاطر، الذين تجنبوا العرض الحصرى هذا العام وتقررعرضهم على أكثر من قناة فى رمضان المقبل.



ياسمين صبرى

مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش ومحمود فارس.

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وتعود ياسمين بـ"حكايتى" إلى الدراما بعد غيابها في شهر رمضان الماضى، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الحصان الأسود" فى شهر رمضان قبل الماضى، وشاركت فى بطولته الى جانب أحمد السقا وشيرى عادل ومحمد فراج وأحمد بدير وصبرى فواز وأميرة العايدى وأحمد العوضى ومحمد عادل وميرنا نور الدين وآخرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد خالد موسى.



حكايتى على one



حكايتى على dmc