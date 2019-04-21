شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي لجمهورها علي إنستجرام " أشكرهم لحبكم ومساندتكم لي دائما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة ريم البارودي رسالة شكر لجمهورها علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لوصول عدد متابعين حسابها الشخصي في الوطن العربي إلي ٢ مليون متابع.

كتبت ريم:" شكرا جدا ل٢ مليون متابع من الوطن العربي، بشكركم علي حبكم ومساندتكم لي دائما".

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يذكرأن الفنانة ريم البارودي تخوض السباق الدرامي في رمضان ٢٠١٩ بمسلسل "السر " مع النجم حسين فهمي والنجمة وفاء عامر ، وأيضا شاركت مؤخرا في مسلسل "قيد عائلى" من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ،

ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم ميرفت أمين وعزت العلايلى وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز وريم البارودى ومنة فضالى وأميرة هانى وعدد كبير من الفنانين الشباب.