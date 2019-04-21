شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة زينة تدلى بصوتها على استفتاء تعديلات الدستور فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الفنانة زينة بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى لجنتها بمدينة نصر، وتجمع الناخبين حول زينة لالتقاط الصور التذكارية معها وسط حالة من السعادة.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.