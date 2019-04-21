شكرا لقرائتكم خبر عن إيجي إزيليا تستعد لإطلاق أغنية سينجل اسمها Started..اعرف موعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد شهر و نصف من إطلاقها كليب "Sally Walker" ، أعلنت النجمة العالمية إيجي ازيليا أنها تستعد لإطلاق أغنية "سينجل" جديدة تحمل اسم " Started " .

و قد كشف إيجي إزيليا ذات الـ 28 عام أن أغنية " Started " من المقرر أن تطلق رسميا يوم الجمعة 3 مايو المقبل .

نشرت إيجي إزيليا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" صورتها مرتديه ملابس باللون البنفسجي ذات تصميم مثير، بينما كانت تحمل بيدها " كعكة " تحمل اسم الأغنية " Started " .

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