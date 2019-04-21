- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إيجي إزيليا تستعد لإطلاق أغنية سينجل اسمها Started..اعرف موعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد شهر و نصف من إطلاقها كليب "Sally Walker" ، أعلنت النجمة العالمية إيجي ازيليا أنها تستعد لإطلاق أغنية "سينجل" جديدة تحمل اسم " Started " .
و قد كشف إيجي إزيليا ذات الـ 28 عام أن أغنية " Started " من المقرر أن تطلق رسميا يوم الجمعة 3 مايو المقبل .
نشرت إيجي إزيليا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" صورتها مرتديه ملابس باللون البنفسجي ذات تصميم مثير، بينما كانت تحمل بيدها " كعكة " تحمل اسم الأغنية " Started " .
ايجي إزيليا
كانت هذه تفاصيل خبر إيجي إزيليا تستعد لإطلاق أغنية سينجل اسمها Started..اعرف موعد طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.