ديفيانكا تريباثي تنعي ضحايا حادث سيرلانكا: "علينا أن نحاسب المتسبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت النجمة الهندية، ديفيانكا تريباثي ضحايا حادث سيرلانكا الإرهابي، الذي حدث صباح اليوم الأحد، والذي استهدف عدد من الكنائس والفنادق بالعاصمة كولومبو بالتزامن مع احتفالات قداس عيد الفصح، والذي أسفر عن وقوع ما يقرب من 207 قتيل، و450 مصاباً بجروح خطيرة.

وقامت ديفيانكا بنشر صورة من الحادث عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ونعت الضحايا قائلة: "يا لها من صدمة، أتمنى أن يكون كل من أعرفهم في سيرلانكا وأصدقائهم وعائلاتهم في أمان، صلواتي لمن فقدوا عزيزاً عليهم وللمصابين، وعلينا أن نحاسب المتسبب في هذا الحادث".

يذكر أن اَخر أعمال ديفيانكا تريباثي كانت بالمسلسل التليفزيوني "Adbhut Ganesh Ustav" والذي تم عرضه خلال العام الماضي، إلى جانب مشاركتها بمسلسل جديد بعنوان "Coldd Lassi aur Chicken Masala" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.