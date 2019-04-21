محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرص الفنان محمد رمضان، على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تجرى على مدار 3 أيام.
وأدلى "رمضان" بصوته في لجنته الانتخابية بالدقي، وسط احتشاد عدد كبير من جمهوره، الذي حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.
وظهر "رمضان" في الفيديو يقبل رأس سيدة، وسط دعواتهن: "أنا بحبك وبحب أغانيك، ربنا يكفيك شر المرض"، و"ربنا يسعدك".
فيما وعدهن بنشر الصور على "الإنترنت"، وقام بتقبيلهن.
ويستمر اقتراع المصريين على التعديلات الدستورية على مدار ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان نتيجة الاستفتاء في موعد أقصاه السبت 27 أبريل.
من ناحية أخرى يستكمل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد "زلزال" ويشاركه البطولة حلا شيحة، ماجد المصري، ومن إخراج إبراهيم فخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| محمد رمضان يقبل رأس سيدة أمام اللجنة: "هنزلك الصورة على النت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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