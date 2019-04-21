عبدالحميد سند لمصراوي: "الشعب المصري مثقف والمشاركة في الاستفتاء شكل حضاري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقرير- أسماء يسري:

قال الفنان عبدالحميد سند، أمين حزب مستقبل وطن، أنه يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية كأي مواطن عادي.

وأضاف: "من 6 أو 7 سنين فاتوا، ماكنش فيه بعض الناس يعرفوا يعني إيه دستور، وإحنا في مرحلة انتقالية والبلد فيها بتتغير، وفيه مشروعات بتتعمل ولازم نكمل".

وتابع: "حتى لو المواطن لا يفهم الدستور أو لا يفهم المواد التي يحتويها الدستور، ولا يهتم بالسياسية، لابد أن يكون له دور، وينظر لخلاصة الموضوع، فلابد من التواجد والمشاركة".

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وشدد على إن الشعب المصري شعب مثقف، واعِ، والدليل المشاركة وما لمسه اليوم من شكل حضاري يقول أن مصر بخير.

واختتم حديثه قائلا: "مصر قادمة، وضد أي محاولات تهدف العبث بأمنها، ولابد من المشاركة في الاستفتاء".

ويستمر اقتراع المصريين على التعديلات الدستورية على مدار ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان نتيجة الاستفتاء في موعد أقصاه السبت 27 أبريل.