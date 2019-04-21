محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تقرير- نسيم عبدالفتاح:
أدلى الفنان محمد رمضان، بصوته في لجنته الانتخابية بمنطقة الدقي، اليوم الأحد، وسط احتشاد عدد كبير من جمهوره.
والتف جمهور "رمضان" حوله، عقب خروجه من اللجنة، لالتقاط الصور التذكارية.
ويستمر اقتراع المصريين على التعديلات الدستورية على مدار ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان نتيجة الاستفتاء في موعد أقصاه السبت 27 أبريل.
من ناحية أخرى يستكمل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد "زلزال" ويشاركه البطولة حلا شيحة، ماجد المصري، ومن إخراج إبراهيم فخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| الجمهور يلتف حول محمد رمضان أمام لجنته الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.