بالفيديو| الجمهور يلتف حول محمد رمضان أمام لجنته الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقرير- نسيم عبدالفتاح:

أدلى الفنان محمد رمضان، بصوته في لجنته الانتخابية بمنطقة الدقي، اليوم الأحد، وسط احتشاد عدد كبير من جمهوره.

والتف جمهور "رمضان" حوله، عقب خروجه من اللجنة، لالتقاط الصور التذكارية.

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ويستمر اقتراع المصريين على التعديلات الدستورية على مدار ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان نتيجة الاستفتاء في موعد أقصاه السبت 27 أبريل.

من ناحية أخرى يستكمل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد "زلزال" ويشاركه البطولة حلا شيحة، ماجد المصري، ومن إخراج إبراهيم فخر.