شيرين عبدالوهاب تدعو جمهورها للمشاركة في الاستفتاء: "خد خطوة إيجابية في حق بلدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: دعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، جمهورها، للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية. وعلقت: "انزل وشارك برأيك النهاردة، وخد خطوة إيجابية في حق بلدك، كل صوت مهم في استفتاء الدستور". ويستمر اقتراع المصريين على التعديلات الدستورية على مدار ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان نتيجة الاستفتاء في موعد اقصاه السبت 27 أبريل.

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