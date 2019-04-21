صابرين من أمام لجنتها الانتخابية: "انزل واعمل الصح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أدلت الفنانة صابرين بصوتها بثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباح اليوم الأحد، وقامت صابرين بنشر صورة لها أثناء الإدلاء بصوتها وعلقت عليها قائلة: "انزل واعمل الصح".

يذكر أن صابرين تشارك بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة الفنان علي ربيع، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.