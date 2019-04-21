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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
أدلت الفنانة صابرين بصوتها بثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباح اليوم الأحد، وقامت صابرين بنشر صورة لها أثناء الإدلاء بصوتها وعلقت عليها قائلة: "انزل واعمل الصح".
يذكر أن صابرين تشارك بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة الفنان علي ربيع، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر صابرين من أمام لجنتها الانتخابية: "انزل واعمل الصح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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