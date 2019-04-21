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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
علق الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر على المباراة المنتظرة بين نادي بيراميدز ونادي الزمالك لكرة القدم والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وداعب بهجت قمر لاعبي فريق بيراميدز معلقاً "ألف وخمسمائة جنيه مكافأة مني لكل لاعب في بيراميدز لو كسبوا الزمالك، يالا إن شاء الله ما حد حوش"، وأنهي تعليقه قائلاً "إغراءات صباحية"، ولاقي التعليق إعجاب وسخرية المئات من متابعيه.
يذكر أن آخر مشاريع أيمن بهجت قمر فيلم البدلة الذي عرض بموسم عيد الأضحى الماضي، بطولة الفنان تامر حسني وشاركه البطولة أكرم حسني، إلى جانب كتابته مؤخراً لمسلسل "فلانتينو" بطولة النجم الكبير عادل إمام والذي انسحب مؤخراً من المشاركة بالماراثون الرمضاني.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يعلن عن مكافأة للاعبي بيراميدز قبل لقاء الزمالك "إن شاء الله ما حد حوش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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