ليلى طاهر لـ"الخليج 365": "اللي بيحب مصر لازم يوافق على التعديلات الدستورية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ليلى طاهر، إنها حرصت على الإدلاء بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية، صباح اليوم الأحد 21 يناير، في مقر لجنتها بحدائق الأهرام.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كل اللي بيحب مصر وخايف عليها لازم يدلي بصوته ويوافق على التعديلات الدستورية، وهيلاقي كل تعديل لمصلحة بلدنا"، مؤكدة أن مصر في حاجة لاستكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي المشاريع التي بدأها ولم تنته.

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وتابعت ليلى "نحتاح لوقفة رجل يحب مصر ويخاف على مصر اليوم أكثر من أمس، علينا أن نفكر في بلدنا قبل الاستماع لأي شائعات كاذبة".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات دعت، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على مادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.