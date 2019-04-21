شاهد.. بيتر ميمي وعمرو عبدالجليل في كواليس تصوير "كازابلانكا"

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة له من كواليس تصوير فيلم "كازابلانكا"، برفقة الفنان عمرو عبدالجليل الذي يقوم بدور "عرابي"، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يشار إلي أن فيلم كازابلانكا تم تصوير جزء منه في المغرب، وسافر طاقم العمل قبل يومين



يذكر أم فيلم "كازابلانكا"، بطولة أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، الممثل التركي خالد إرجنتش، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي. الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".يشار إلي أن فيلم كازابلانكا تم تصوير جزء منه في المغرب، وسافر طاقم العمل قبل يومينإلي الإسكندرية لاستكمال تصوير باقي المشاهد تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل.يذكر أم فيلم "كازابلانكا"، بطولة أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، الممثل التركي خالد إرجنتش، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

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