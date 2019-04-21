بالصور.. عروض نادي سينما القدرات الخاصة

عُرض أمس كل من فيلم "لوحة" للمخرج محمد نصر الدين وفيلم "زمبلك" للمخرج محمد ربيع، ضمن فعاليات نادي سينما ذوي القدرات الخاصة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما بالتعاون مع قطاعصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب بمركز طلعت حرب الثقافي.
وعقب عرض الافلام أقيمت ندوة للأطفال المشاركين بالفعالية لمناقشة الافلام ادارتها الناقدة السينمائيه شاهندة محمد علي ثم أقيمت ورش
يذكر أن نادي سينما القدرات الخاصة يقيمه المركز القومي للسينما، السبت الثالث من كل شهر بمركز طلعت حرب الثقافى التابع لصندوق التنمية الثقافية.
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