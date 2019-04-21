بالصور.. محمد رمضان يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور بالدقي

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أدلى الفنان محمد رمضان، بصوته على التعديلات الدستورية، في ثاني أيام الاستفتاء، وذلك بلجنة ١٦ بمدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود الابتدائية، التابعة لدائرة الدقي، بمحافظة الجيزة.
وفي فرحة عارمة وسرور استقبل عددمن المواطنين محمد رمضان أمام اللجان وتجمع عدد كبير من الناخبين حوله أثناء الإدلاء بصوته داخل لجنة الاقتراع، وذلك لتقبيله ولالتقاط الصور
جدير بالذكر، أن اليوم هو ثاني أيام التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي من المقرر أن تنتهي غدًا الاثنين بجميع محافظات مصر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.
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