شاهد.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد نجلتها إيلا

شاركت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها بصورة لها هي وعائلتها أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجلتها الصغيرة إيلا، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت نانسي في الصورة إلى جانب زوجها طبيب الأسنان، فادى
جدير بالذكر أن نانسي عجرم أنجبت منذ شهرين تقريبا ابنتها الثالثة ليا، وعلى الصعيد الفني طرحت نانسي مؤخرا فيديو كليب لأغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل" كلمات: ملاك عادل، ألحان: ليد سعد، توزيع: أحمد عادل، وإخراج: بتول عرفة.
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