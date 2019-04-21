أمينة خليل تواصل تصوير "قابيل" لـ رمضان

تواصل الفنانة أمينة خليل، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "قابيل"، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل. الرمضاني المقبل. ويذكر أن مسلسل "قابيل" بطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، وعلى الطيب، وإنتاج شركة (E Producers) لمالكها عبدالله أبو الفتوح ومحمد عبدالصمد، وتأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، ومن إخراج كريم الشناوي.

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