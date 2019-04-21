الأربعاء.. حفل علي الحجار بساقية الصاوي

يستعد المطرب علي الحجار، لإحياء حفل غنائي كبير، علي خشبة مسرح ساقية الصاوي بالفرع الرئيسي في الزمالك، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 إبريل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم الحجار، خلال الحفل باقة من أجمل أغانية التي تتنوع بين القديم والحديث وتشعل جمهوره بالحماس، منها "زي الهوا، لما الشتا يدق البيبان، عارفه، من غير

ما تتكلمي، أهو ده اللي صار، مغرم صبابه، وغيرها".يذكر أن علي الحجار، احتفل بعيد ميلاده الـ 65 بالأمس في أحد فنادق القاهرة وسط حضور عدد من نجوم الفن، منهم مصطفي قمر، أحمد عبد العزيز، صلاح عبدالله، صبري فواز.