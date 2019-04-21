هالة صدقي تدلي بصوتها في الاستفتاء بالزمالك

ادلت الفنانة هالة صدقي، بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، قبل قليل، بلجنة كلية فنون جميلة بالزمالك. وفتحت اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة ابوابها امام الناخبين والمشاركين في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، في ثاني الساعة التاسعة ابوابها امام الناخبين والمشاركين في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، في ثانيأيام الاستفتاء. وبدأ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية أمس السبت وتستمر اليوم الاحد وغدا الاثنين في داخل مصر، بينما بدأت اول امس الجمعة للمصريين في الخارج وتستمر حتى اليوم الاحد.

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