عرض السيناريست أيمن بهجت قمر، مكافأة مالية على سبيل المزاج لـ"لاعبي نادي بيراميدز"، في حالة هزيمة فريق الزمالك، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب قمر عبر حسابه: "ألف وخمسمائة جنيه مكافأة مني لكل لاعب في



جدير بالذكر، أن مباراة الزمالك وبيراميدز ستقام يوم الثلاثاء المقبل، باستاد الدفاع الجوى، من دون حضور الجماهير، وذلك ضمن مباريات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".كتب قمر عبر حسابه: "ألف وخمسمائة جنيه مكافأة مني لكل لاعب فيبيراميدز لو كسبوا الزمالك.. يالا إن شالله ماحدش حوش.. إغراءات صباحية".جدير بالذكر، أن مباراة الزمالك وبيراميدز ستقام يوم الثلاثاء المقبل، باستاد الدفاع الجوى، من دون حضور الجماهير، وذلك ضمن مباريات الدوري المصري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على مكافأة أيمن بهجت قمر للاعبي بيراميدز في حالة هزيمة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.