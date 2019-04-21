تعرّف على مكافأة أيمن بهجت قمر للاعبي بيراميدز في حالة هزيمة الزمالك

عرض السيناريست أيمن بهجت قمر، مكافأة مالية على سبيل المزاج لـ"لاعبي نادي بيراميدز"، في حالة هزيمة فريق الزمالك، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبرموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
كتب قمر عبر حسابه: "ألف وخمسمائة جنيه مكافأة مني لكل لاعب في
بيراميدز لو كسبوا الزمالك.. يالا إن شالله ماحدش حوش.. إغراءات صباحية".
جدير بالذكر، أن مباراة الزمالك وبيراميدز ستقام يوم الثلاثاء المقبل، باستاد الدفاع الجوى، من دون حضور الجماهير، وذلك ضمن مباريات الدوري المصري.
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