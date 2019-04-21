بالفيديو.. محمد رمضان يستعرض سيارته اللامبورجيني على السوشيال ميديا

استعرض الفنان محمد رمضان، سيارته اللامبورجيني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "رمضان" أثناء خروجه من منزله، وتوجهه لركوب سيارته اللامبورجيني، وعلق على الفيديو قائلا: "يوم جديد توكلنا على الله". لركوب سيارته اللامبورجيني، وعلق على الفيديو قائلا: "يوم جديد توكلنا على الله". ويذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل حاليًا تصوير مسلسله الجديد "زلزال"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

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