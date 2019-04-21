الفنان الإماراتي طارٍق المنهالي يستعد لإطلاق "لبّى العرب"

يستعد الفنان الإماراتي طارق المنهالي لإطلاق عمله الجديد قريبا والذي يحمل عنوان "لبّى العرب"، وهو من كلمات وألحان الفنان حسام الشيخ، وتوزيع المايسترو حاتم منصور، وميكس ماستر علي رمضان،

وقال الفنان طارق المنهالي إن الاغنية ستكون بطابع ولون جديد بالنسبة له، وأن هذا العمل لم يسبق له أن قدم مثله، حيث سيكون ذا طابع شبابي مميز.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان طارق المنهالي أول فنان إماراتي تخرج من أكاديمية بيت العود العربي (من قسم الاصوات والبحوث) التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ويعد من الاصوات المميزة على الصعيد المحلي والخليجي والعربي، وله العديد من الأعمال والإصدارات الغنائية المتنوعة.

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