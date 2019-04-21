كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نسرين طافش تكشف تفاصيل "مقامات العشق" في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت النجمة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها على موقع “إنستقرام”، بصورة دعائية لمسلسلها الجديد “مقامات العشق”.

وكشفت نسرين من خلال تعليقها على الصورة، عما ستقدمه لجمهورها ومحبيها خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت نسرين: “سأروي لكم في شهر رمضان المبارك.. حكاية بدأت من الأندلس في زمان الوصل.. مرورا بأم القرى مكة المكرمة.. وانتهت في أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ دمشق الفيحاء.. ولا يزال عبقها يحيي النفوس.. وسيبقى أثرها ابد الدهر”.

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وأضافت: “مقامات العشق يحكي قصة عشق مستوحاة عن فكر ونور التصوف، سلطان العارفين الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي سترويها لكم ست الحسن.. رمضان 2019 ادعولنا”.

الجدير بالذكر أن نسرين طافش تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل “مقامات العشق”، الذي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، ويشاركها البطولة النجوم يوسف الخال، نادين خوري، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل، جهاد سعد، سارة فرح، محمد حداقي ومحمد حمادة.

يذكر أن المسلسل مأخود عن سيرة محيي الدين بن عربي، ومن تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.