مي عز الدين ويسرا والنجمات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية مي عز الدين، في الإدلاء بصوتها في التعديلات الدستورية، والتي بدأت داخل مصر السبت 20 إبريل، وتنتهي يوم 23 من نفس الشهر.

ونشرت مي صورة لها بالحبر الفسفوري، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «المشاركة مسئولية قول رأيك وأعمل الصح».

ومن النجوم الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء كل من الفنانة لبلبة، والفنانة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، ووفاء عامر، والمخرجة ساندرا نشأت، والفنان محمد ثروت، والمطرب الشعبي حكيم، وميريهان حسين، ويسرا، وعبير صبري، وانتصار، والفنانة فاطمة عيد، وابنتها شيماء الشايب ووالدها.

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كما شارك الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية والفنانة رانيا يوسف، والفنان الكبير رشوان توفيق، وتامر عبدالمنعم.

من ناحية أخرى، تشارك مي عز الدين، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «البرنسيسة بيسة»، و هو من سيناريو وحوار مصطفى عمر، وفاروق هاشم، ويقوم بإخراجه أكرم فريد، ومن إنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي في تعاونه الثاني على التوالى مع مي عز الدين، ومن إشراف حسام شوقي.

«البرنسيسة بيسة»، بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، وإيمان السيد، وحسام داغر، وسليمان عيد، وسامي مغاوري.