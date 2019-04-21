عاصي الحلاني يهنئ متابعيه بعيد الفصح

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
هنأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، بعيد الفصح المجيد.
عاصي الحلاني، قال في تغريدته: «أيام مباركة وعيد فصح مجيد أعاده الله على الجميع بالخير والبركة.. على أمل أن ينهي وطننا درب الألام ليبزغ النور ويصل الى بر الأمان والأستقرار سبت النور فصح مجيد»، وحصدت تغريدته العديد من التعليقات التي أثنت على موقفه فرغم أنه مسلم إلا أنه لا ينسى معايدة المسيحيين بأعيادهم.
يذكر أن أخر أعمال عاصي الحلاني، كان فيديو كليب أغنية «شو بخاف عليكي»، وهي من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان دميان، وطارق مجدلانى، من إخراج عادل سرحان، وتم تصويرها فى المكسيك، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية منذ طرحها.
من ناحية أخرى يواصل عاصي الحلاني، تشجيل أغاني ألبومه الجديد والذي شوق جمهوره إليه بنشر فيديو من الأستوديو عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، وعلق عليه قائلًا: “ما أجمل الوقت في الأستديو عندما تستمتع بالأبداع والأداء المتميز العمل مستمر في تنفيذ اغاني الألبوم الجديد في تركيا مع اهم الموسيقين انتظرونا باجمل الألحان والكلام.. عاصي الحلاني”.
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