مكي ورجب وعبد الغني نجوم يعودون للدراما بعد سنوات من الغياب

بعد سنوات من غيابهم عن الجمهور، يعود عدد من النجوم للظهور في دراما رمضان المُقبل، فبعضهم يتولى بطولة عمل جديد، والبعض الآخر يشارك في بطولات جماعية بهذه الأعمال، فمن هم أبرز هؤلاء النجوم؟ وماذا عن كواليس وتفاصيل عودتهم؟



منذ 11 عاماً، والفنان محمد رجب متوقف عن المشاركة في بطولة أي عمل درامي، أي منذ تقديمه مسلسل «أدهم الشرقاوي» عام 2008. إلا أنه قرّر أخيراً دخول المنافسة الرمضانية لهذا العام، بمسلسله الجديد «علامة استفهام»، والذي يناقش من خلاله قضية اجتماعية بأسلوب تشويقي، وهو ما بدا واضحاً في الأفيش الدعائي للعمل، الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم هيثم أحمد زكي ومي سليم وإدوارد، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

اعتراض

بعد مضي عامين على غيابها، وتحديداً بعد مشاركتها «الزعيم» عادل إمام في بطولة مسلسل «عفاريت عدلي علام» في رمضان قبل الماضي، قررت غادة عادل أن تعود الى الدراما من خلال مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بسبب اسمه المبدئي «ملائكة إبليس»، واعتراض الرقابة على المصنّفات الفنية عليه، مما اضطر الشركة المنتجة الى تغيير الاسم ليصبح «وبينا ميعاد»، تجنّباً لأي صدام مع الرقابة. ويشارك في بطولة العمل رانيا يوسف وإيمان العاصي، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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«هوجان»

لم يعرض لكريم محمود عبدالعزيز أي عمل فني مُنذ مشاركته في مسلسل «الكابوس» عام 2015، هو الذي شارك قبل عامين في مسلسل «شقة فيصل»، لكنه لم يحظَ بعد بفرصة للعرض على أي شاشة فضائية، حيث يشارك كريم محمود عبدالعزيز في رمضان المُقبل في مسلسل «هوجان»، الى جانب النجم محمد إمام والفنانة عبير صبري، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

«القائمة 36»

يعاود الفنان محمود عبد المغني الظهور في دراما رمضان، بعد غياب عامين كاملين عن المشاركة في أي عمل درامي، أي مُنذ مشاركته في مسلسل «الحساب يجمع» عام 2017، حيث كان يرفض بشدة الانضمام الى أي عمل لا يقدّمه بصورة جديدة وجيدة للجمهور، وأخيراً، تعاقد محمود على المشاركة في بطولة مسلسل «القائمة 36»، الى جانب عمرو يوسف وعبير صبري، وهو من تأليف نبيل عبد الحميد، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

جزء سادس

بعد تقديمه لمسلسل «خلصانة بشياكة» قبل عامين، والذي لم يحقق أي نجاح يُذكر، قرر أحمد مكي العودة من خلال تقديم سلسلة جديدة من مسلسله الشهير «الكبير أوي»، والذي قدم الجزء الأول منه عام2010، حيث يعمل مكي حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على سيناريو العمل، ويستكمل التحضيرات قبل البدء في تصويره، كما يضم الجزء الجديد عدداً من نجوم الكوميديا الجدد، والذين اشتهروا خلال السنوات الأخيرة، مثل محمد عبدالرحمن وأوس أوس.

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