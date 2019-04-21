Correspondent Arabstoday‏ 11:05 ص ‎(قبل 15 دقيقة)‎ أستاذ، مروة، سلوي، هند، براء، خلود، منه، سمررر، أنا ---------- Forwarded message --------- From: Soheer Nour Date: Sun, 21 Apr 2019 at 11:01 ‪Subject: Re: فن نجوم‬ ‪To: أستاذ

أكدت الفنانة المصرية وفاء عامر ثقتها الكبيرة في وطنية الشعب المصري، فهو يعرف جيدًا مصلحته، وأن التعديل الدستوري مهم جدًا في الفترة القادمة؛ وقالت عامر: أدعو كل المصريين للنزول من أجل الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الدستورية.

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر لـ "لايف ستايل" عن حرصها على الإدلاء بصوتها في الانتخابات على التعديلات الدستورية

يشار إلى أن وفاء عامر تشارك في بطولة مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري وسيتم عرضه في رمضان المقبل.

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