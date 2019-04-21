شكرا لقرائتكم خبر عن الفيديو الثانى لأمير كرارة فى مهنة الحلاق..دينا فؤاد:هو رجالى بس ولا فى حريمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلى جانب موهبته فى مهنة التمثيل، قرر أمير كرارة إبراز موهبة أخرى وهى تصفيف الشعر، بفيديو آخر نشره النجم على حسابه على الإنستجرام، لليوم الثانى على التوالى، ظهر فيه يقص ويصفف شعر أحد الأشخاص، بعدما نشر أمس فيديو يقوم فيه باستخدام سيشوار ثم يضع كريم تصفيف على شعر أحد اصدقاءه.

وكتب كرارة على الفيديو الذى نشره :"المحل على آخره النهارده الحمد الله"، بينما مزح معه الممثل محمد أنور رداً على تعليقه :"اجيلك امتى عاوز أفرد شعرى بجلاد واعمل ماسك عشان خارج بالليل".



أمير كرارة يصفف شعر أحد الأشخاص

بينما ردت عليه الفنانة دينا فؤاد قائلة :"طيب هو المحل رجالى بس ولا فى قسم حريمى؟ عايزة صبغة لو سمحت"، وتنوعت التعليقات الطريفة على الفيديو الذى حقق أكثر من 30 ألف مشاهدة فى غضون نصف ساعة فقط من نشره.

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تعليق الفنانين على فيديو كرارة

من ناحية أخرى انتهى كرارة ومخرجه بيتر ميمى من تصوير الأسبوع السابع من مسلسله "كلبش 3"، الذى تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، وهو العمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل، وذلك استكمالاً لنجاح جزئيه الماضيين، اللذان حققا شعبية كبيرة وسط ارتباط الجمهور بشخصية "سليم الأنصارى".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.