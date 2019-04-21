مفاجأة.. حسن نصرالله يتوقع مقتله في الحرب المقبلة!

كتب امير فتحي في الأحد 21 أبريل 2019 11:51 صباحاً - ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن الأمين العام لـ”​حزب الله​” اللبناني حسن نصرالله​، رجح احتمال نشوب حرب مفاجئة مع ​إسرائيل​ هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الكويتية، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن نصر الله أبلغ قادة المناطق في حزب الله خلال اجتماع: “قد لا أبقى بينكم فترة طويلة وقد يذهب (يقتل) معي أكثر قادة الصف الأول، وبالتالي من الممكن أن تنجح إسرائيل في اغتيال القادة.. إلا أن هذا لا يعني نهاية حزب الله الذي لا يعتمد بوجوده على الأفراد بل هو جزء من المجتمع اللبناني الباقي في هذه البلاد”.

ولفت نصر الله إلى أن “هناك دلائل كثيرة على أن إسرائيل تسعى لمفاجأة الجميع، مثل ​حرب 2006​. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ليس مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت المتردد. ومثلما فعلت إسرائيل في غزة عام 2008 فمن المحتمل أن تفعل الشيء نفسه عام 2019 بهدف إزالة التهديد القادم من حزب الله إلى الأبد. ولذلك فإن على الشعب اللبناني والبيئة الحاضنة أن تستعد لكل الاحتمالات”.

ولم تفصح صحيفة “الرأي”، هي الأخرى، عن هوية مصادرها، التي قالت إن “نصر الله لم يكن يوما بهذا التشاؤم، مما رفع احتمال الحرب مع إسرائيل من 50/50 إلى 70/30 نسبيا”. وتابعت المصادر “لا يعلم أحد مدى عنف الحرب المقبلة، إلا أن الاعتقاد السائد أن إسرائيل تملك بنك أهداف بنحو 1000 إلى 2000 هدف لتدميرهم في الأيام الأولى من الحرب. وكذلك من المؤكد أن إسرائيل ستبدأ الحرب إذا عرفت مكان نصرالله لتغتاله.. وهذا ثمن تستطيع القيادة الإسرائيلية مقابله إقناع الرأي العام الداخلي بالأثمان التي ستدفعها في حال إرسال حزب الله صواريخه إلى الجبهة الداخلية”.