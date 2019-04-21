كتب امير فتحي في الأحد 21 أبريل 2019 11:51 صباحاً - تطل الإعلامية الأردنية علا الفارس، على شاشة التلفزيون الأردني خلال شره رمضان، ولكن هذه المرة كممثلة في المسلسل الرمضاني “صبر العذوب”.
“صبر العذوب” مسلسل بدوي للمنتج عصام حجاوي من تأليف الكاتبة سارة سوار الذهب وإخراج محمد .
ويشارك في مسلسل “صبر العذوب” عدد من الفنانيين منهم: علا الفارس، وسام البريحي، حسن خمايسة، علا مضاعين، عبير عيسى، محمد العبادي، جولييت عوّاد، جميل عوّاد، محمد الضمور، سهير فهد، شاكر جابر، رانيا فهد، عبد الكريم الجراح، رفعت النجار، داوود جلاجل، منيا عبد الكريم القواسمي، ريناد ثلجي، هشام هنيدي، غادة عباسي، ابراهيم ابو الخير، ماجد الزواهرة، طارق الشوابكة، شهاب الحجاج، احمد دهشان، محمد الجيزاوي، منيب القضاة، صلاح الخوالدة، أيمن عضايلة، محمد القرالة.
كانت هذه تفاصيل خبر علا الفارس ممثلة في رمضان في “صبر العذوب”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.