سريلانكا.. مقتل اكثر من 150 شخصا في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق

كتب امير فتحي في الأحد 21 أبريل 2019 11:51 صباحاً - قتل ما لا يقل عن 156 شخصا وأصيب المئات في سريلانكا من جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح صباح الأحد، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ووقعت الانفجارات في كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق). كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

وقالت الشرطة إن الهجمات الستة خلفت 156 قتيلا بينهم 35 أجنبيا، فيما تشير تقارير محلية إلى أن الحصيلة ما تزال مرشحة للارتفاع.

وتضم سريلانكا ذات الغالبية البوذية أقلية كاثوليكية من 1,2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة.

ويشكل البوذيون 70 بالمئة من سكان سريلانكا، إلى جانب 12 في المئة من الهندوس و10 في المئة من المسلمين و7 في المئة من المسيحيين.