انت الان تتابع تفاصيل خبر وضع حجر أساس لأول معبد هندوسي في الإمارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 11:46 صباحاً - دشنت دولة الإمارات، اليوم السبت، أول معبد هندوسي في العاصمة أبوظبي، وذلك بوضع حجر الأساس بحضور رسمي، إلى جانب آلاف من الجالية الهندية في البلاد.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أنّ المعبد سيقام بمنطقة بومريخة على طريق "أبوظبي-دبي"، وذلك بحضور رئيس الطائفة الهندوسية بالهند "ماهاني سوامي مهراجا".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير التغيير المناخي والبيئة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الدولة للتعليم العالي أحمد بالهول الفلاسي، وآخرين سيحضرون افتتاحه.

وتعد الهندوسيّة من الديانات القديمة التي يُقدّرُ عدد أتباعها بأكثر من مليار شخص، تنتشر على وجه خاص في الهند.

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وفي مطلع أبريل الجاري، نُصب تمثال "بوذا" على الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبوظبي ودبي في دولة الإمارات.

وفوجئ مواطنون ومقيمون في الإمارات بالتمثال، ووثق ناشطون وجوده بمقطع فيديو، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية عن سبب نصب التمثال ثلاثي الأبعاد، الذي يصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار.

وقالت إن التمثال يأتي باعتباره جزءاً من منحوتات متحف "اللوفر"، ونُصب في طريق الشيخ زايد "أبوظبي-دبي"، للفت الانتباه إلى قرب ظهوره بمتحف اللوفر في أبوظبي.

وأخذت المظاهر التي تهدّد بنية المجتمع الإماراتي تزداد خلال السنوات الـ10 الماضية، في وقت تُسخِّر دول العالم أموالاً طائلة ضمن ميزانيتها لنشر ثقافتها حول العالم.

وتواجه الإمارات منذ وفاة الشيخ زايد آل نهيان، عام 2004، غزواً فكرياً يلتهم ثقافة الدولة الخليجية التي تُعتبر امتداداً لجيرانها ثقافياً وفكرياً وقبلياً.