محمد عبده يلتقي ممثلي وسائل الإعلام في مصر.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــرد: يعقد الفنان السعودي محمد عبده مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 نيسان/أبريل الجاري في أحد الفنادق الكبرى في القاهرى.

ومن المقرر أن يتحدّث محمد عبده خلال المؤتمر عن ألبومه الجديد “يا غافية قومي” على أن يكشف أيضًا عن تفاصيله حفله المنتظر يوم 26 الشهر في دار الأوبرا المصرية.

ويتضمن ألبوم محمد عبده 12 أغنية وهي “تذكرين”، “يا غافية قومي”، “كتبت لك خط”، “أنا سمعت اسمك”، “تضحك معي”، “تساوت”، “أستطيع”، “أنا من أكون”، “وين الدليل”، “أحلى خبر” و”أبيك”.

وحققت أغاني ألبوم “يا غافية قومي” رواجًا واسعًا طيلة الأيام الماضية وخاصة في بلدان الخليج العربي.

تجدر الإشارة إلى أن طرح الألبوم ترافق مع حملة دعائية واسعة شنّتها “روتانا” عبر صفحات الشركة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.