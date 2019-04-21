في خطوة مفاجئة.. شيرين عبد الوهاب تنتهي من تصوير مشاهدها في “خمسة ونص” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: صورّت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب شارة مسلسل “خمسة ونص” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

التصوير تم في لبنان، تحت إدارة المخرج فيليب أسمر، على أن يتم طرح الأغنية التي تحمل عنوان “يا بتفكّر يا بتحس” وعرض الكليب الخاص بها خلال الأيام المقبلة، ضمن الحملة الدعائية لمسلسل “خمسة ونص”.

ونشر المنتج صادق الصباح صاحب شركة “صباح اخوان” صورة لـ شيرين من كواليس تصوير شارة “يا بتفكّر يا بتحس” وكتب بتعليقه عليها: “من كواليس تصوير تتر خمسة ونص مع النجمة شرين عبد الوهاب التي زارت أمس موقع التصوير وصورت مشاهدها بإشراف المخرج فيليب اسمر، غنت باللهجة اللبنانية وتشاركنا رؤيتنا بأن الفن لا جنسية له، هو جسر تواصل ولغة محبة بعدة لهجات. اما النجومية فتسلق ووصول وثبات وروح تشعّ”.

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أغنية “يا بتفكّر يا بتحسّ” من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد، وهي تعتبر الأولى لـ شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” من بطولة النجوم نادين نجيم، معتصم النهار وقصيّ خولي، وهو من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.