طليقة زوج أنغام الجديد تتخطّى أزمة الإنفصال وتحتفل بعيد ميلادها مع أصالة

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت ياسمين عيسى طليقة الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم بيوم ميلادها، بحضور قريبتها الفنانة أصالة، وعدد من أصدقائها والمقربين منها. وعلى ما يبدو أن ياسمين بدأت تتجاوز صدمتها الأخيرة عقب انفصال زوجها عنها وزواجه من النجمة المصرية أنغام.

ونشرت أصالة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورة لها برفقة ياسمين عيسى من الإحتفالية، وكتبت بتعليقها عليها: “ياسمينه الحبيبه الغاليه كلّ سنه وأنتي بخير وأنتِ بتستحقّي الخير والسعاده والإستقرار والوفا ياوفيّه أصاله”.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور بالإضافة إلى مقطع فيديو، تظهر فيه ياسمين عيسى وهي ترقص على أنغام أغنية “أشوف فيك يوم” للفنان عبد الفتاح الجريني، والذي اعتبرها رّواد الإنترنت رسالة مباشرة إلى طليقها.

يذكر أن ياسمين عيسى هي الزوجة الأولى للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ووالدة طفليه، وكانت أصالة التي تربطها بها صلة قرابة قد ساندتها خلال الأيام الماضية إلى درجة أنها قطعت علاقتها بالفنانة أنغام، وفي آخر تغريداتها أكدت أنها ضيعت وقتها على من لا يستحق قربها خلال السنوات الماضية.