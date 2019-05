بالصورة .. كلوي كارداشيان وابنتها بالمايوه

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قامت نجمة المسلسل الواقعي "keeping up with the kardashians" بنشر صورة لها هي وابنتها على حسابها على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وقد ظهرت كلوي مرتدية مايوه بكيني لونه "فوشيا"، وهو نفس اللون التي اختارته لإبنتها أيضا.

كانت كلوي وابنتها جالستان على عوّامة على شكل "حصان البحر"، وكانت أيضا بنفس لون المايوه.

ويذكر أن كلوي قد انفصلت بشكل نهائي عن حبيبها تريستان تومسون لاعب كرة السلّة الكندي، بعد خيانته لها بشكل متكرر، وهي تقضي أوقاتها هذه الفترة مع ابنتها "ترو" كي تتغلب على ألم الخيانة