زوجة تامر حسنى تتألق بفستان أسود شفاف فى دبي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خطفت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة المطرب والفنان تامر حسني الانظار بإطلالتها الرائعة خلال تواجدها بمدينة دبى . ونشرت "بسمة" عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "أنستجرام"، صورا جديدة لها خلال تواجدها مدينة دبى. وارتدت بسمة فستان شفاف طويل باللون الأسود بأكمام مكشوفة، وتميز التصميم بأنه جمع بين البساطة و الأناقة، وأنتعلت حذاء رياضى باللون الأسود. Advertisements وأكملت إطلالتها بقبعة بلاستيك غير تقليدية لحميتها من أشعة الشمس، وتركت شعرها القصير منسدلا، وتزينت بمكياج هادئ. وكتبت بسمة على الصور : "في مزاج أتلانتس". بسمة بوسيل من مواليد شهر مايو 1991 وهى مغنية مغربية شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، ووصلت للنهائيات، واحتلت المركز الثاني، وهي زوجة المطرب تامر حسني.

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